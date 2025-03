Le pagelle di Hernandez: altra prestazione horror, dove è finito il vero Theo?

Ancora una prova incolore per Theo Hernandez. Il difensore del Milan ha raggiunto il traguardo delle 250 presenze in maglia rossonera ma contro la Lazio, ancora una volta, si è reso protagonista di una serata no. "Atteggiamento svagato e irritante - si legge sulla Gazzetta dello Sport - non a caso i tifosi lo fischiano. Quando corre all’indietro, lo fa ai suoi ritmi e lascia voragini. Dove è finito il vero Theo?". "Per lui presenza numero 250 con il Milan, ma non fa nulla degno del traguardo" analizza Tuttosport.

"Quando Marusic si lancia all’assalto dell’area rossonera - riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport - lui lo osserva alle spalle, quasi disinteressato". "Siamo abituati a vederlo sgasare a sinistra - sottolinea TMW - oggi la prima arriva all'81' ed è tutto dire. Svuotato dal periodo nero, non s'accende". Questo invece il commento di Milannews.it: "Sta arrivando a completare l’album delle serate prive di significato prestazionale". "Molle per non dire remissivo in occasione del cross di Marusic per lo 0-1 - evidenzia il Corriere della Sera -. Altra prestazione horror, lontana da quella utile per festeggiare le 250 presenze con il Milan".

Le pagelle di Theo Hernandez

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

Gazzetta dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 4,5

Milannews.it: 4,5