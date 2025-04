Le pagelle di Hernandez: una serata da vero Theo, trae vantaggio dal nuovo ruolo

Ritrova il gol Theo Hernandez e il Milan conquista tre punti importanti. Il difensore rossonero ha realizzato il gol del 3-0 contro l'Udinese. "Col 3-4-3 parte

più alto rispetto al solito e ne trae vantaggio - riporta la Gazzetta dello Sport - in difesa tiene, in attacco crea pericoli. Firma il terzo gol ed esulta come nei giorni più belli". "Qualche scelta da rivedere - analizza Tuttosport - ma anche lui sembra trovarsi a suo agio nel nuovo vestito tattico disegnato da Conceiçao. Corona un’ottima partita con il gol dello 0-3, come ai vecchi tempi".

"Una serata da vero Theo - evidenzia il Corriere dello Sport -. La posizione più avanzata gli consente di essere decisivo. Il quarto centro in serie A è bellissimo". "Fin dalle prime battute si vede che sta bene e che la gamba gira - sottolinea TMW -. Ci mette un po' semmai a trovare la giusta precisione, ma cresce esponenzialmente col passare dei minuti fino al gol che ricorda quelli dei bei vecchi tempi". Questo il commento di Milannews.it: "Attenzione, perché il cambio di modulo sembra aver giovato anche a lui. Se nel primo tempo ha sulla coscienza un paio di scelte errate in fase di ultimo passaggio, nel secondo non sbaglia nulla e poi trova un gol devastante, quello dello 0-3, con Leao e Abraham che gli aprono la strada verso la porta".

Le pagelle di Theo Hernandez

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Milannews.it: 7