Leao da trasferta: il 10 del Milan vuole sfatare il tabù Marassi

Nel corso di questo campionato Rafael Leao ha messo a segno 7 reti, tutte lontane da San Siro. Considerata la partita di questa sera contro il Genoa, il portoghese vorrebbe dare continuità a questo trend piuttosto particolare, regolando casomai proprio con un suo gol la vittoria al Milan.

C'è però un dato particolare che gioca a sfavore del numero 10 del Milan: Rafael Leao ha giocato tre volte nella casa del Genoa, senza mai segnare o servire un assist, nonostante abbia un buon bilancio complessivo con il Diavolo. Il Marassi genoano non porta così tanta fortuna al portoghese, che invece in quello blucerchiato ci ha giocato, vinto, segnato e servito anche un assist. C'è dunque da sfatare questo tabù, così da avvicinarsi alla doppia cifra in campionato.