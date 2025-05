Il Ds del Pisa blinda Inzaghi: "La volontà di proseguire c'è da entrambe le parti"

Il Pisa torna in Serie A e tra i protagonisti della storica promozione c'è il direttore sportivo Davide Vaira, che ha espresso tutta la sua soddisfazione al termine della stagione: “È il coronamento di un percorso costruito nel tempo, con lavoro, passione e coerenza. All’inizio erano in pochi a crederci, ma la squadra e lo staff tecnico non hanno mai smesso di farlo”, ha detto.

Vaira ha ripercorso anche la sua carriera personale, intrecciandola con il traguardo raggiunto: “Ho iniziato in Serie D, ho fatto tutta la gavetta e ora sono in Serie A. Questo giorno me lo voglio godere fino in fondo”.

Il ds ha poi sottolineato come, nel corso della stagione, ci siano stati momenti chiave che hanno segnato la svolta, anche in partite perse: “Contro lo Spezia abbiamo perso, ma quella gara è stata fondamentale. Le prestazioni contano, a volte anche più del risultato”.

Infine, uno sguardo al futuro: “Bonfanti tornerà a Pisa, il prestito era secco. Per quanto riguarda me e Inzaghi, abbiamo un contratto in essere. Non credo ci saranno problemi, la volontà di proseguire insieme c’è da entrambe le parti”