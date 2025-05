Pippo Inzaghi non dimentica: "I tifosi del Milan sono speciali"

Filippo Inzaghi oggi festeggia il capolavoro promozione con il Pisa. L'ex leggenda rossonera ha guidato da allenatore la formazione toscana a uno storico ritorno in Serie A, categoria da cui la torre pendente mancava da 34 anni. Un successo meritato che ha portato Superpippo a essere intervistato, in collegamento proprio dalla festa di Pisa, durante il Club di Sky Sport 24. Oltre ad aver parlato della stagione, delle emozioni, dei suoi giocatori e della società, del fratello Simone, non è potuta mancare la domanda sul Milan.

Così Pippo Inzaghi sul perché la stagione del Milan sia stata così complicata: "Guarda, avevo tanto a cui pensare. Quando sono arrivato qua, speravo di realizzare un'impresa simile, Io mi auguro solo che il Milan torni presto ai fasti di un tempo: i tifosi del Milan sono speciali e il Milan merita di essere protagonista in campionato e in Champions come lo era nei nostri anni. Io mi auguro questo. Poi da fuori non mi piace parlare, perché uno deve essere dentro per sapere le cose"