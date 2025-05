Bove: "Sto affrontando il mio ostacolo con il massimo della positività"

vedi letture

Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Rai2 a margine dell'evento dov'è stata annunciata la partnership tra la Boreale, società dilettantistica dove il centrocampista ha mosso i primi passi da calciatore, e la stessa Fiorentina. Queste le sue parole: "Sono felice di questo progetto che per noi è molto importante. Abbiamo unito anche il colore viola della Boreale e della Fiorentina".

Domani per la prima volta all'Olimpico da avversario contro la Roma.

"Ci penserò domani, oggi sono contento di essere qui perché per me è davvero importante tornare dove sono cresciuto ritrovando sensazioni importanti. Voglio stare al loro fianco in questo percorso e sono contentissimo di presentare questa cosa insieme al presidente della Boreale. Voglio ridare qualcosina indietro".

All'andata contro la Roma la sua prestazione più bella.

"È il passato, ho dei ricordi di quella partita. A Roma c'è la mia famiglia e sono molto legato a questa città. Ribadisco comunque che sono onorato di essere qui, poi penserò a quello che sarà il mio futuro".

C'è una luce in fondo al tunnel.

"Con questo progetto parliamo proprio di crescita dei ragazzi al di là del campo. Il presidente me lo ha sempre insegnato e le persone che frequenti nel centro sportivo sono quelle che ti formano. Crescere nel modo giusto ti porta poi ad arrivare a determinati obiettivi".

Come sta?

"Non sto cercando di dribblare le domande. Quello che penso è che anche per i ragazzi vedermi qui sorridente e positivo dopo quello che mi è accaduto può aiutarli. Bisogna reagire agli ostacoli, ogni persona li trova nella vita e sto affrontando il mio con il massimo della positività".

Nunziata le ha chiesto di andare con l'Under 21 in Slovacchia?

"L'ho sentito, stiamo valutando il modo in cui potrei partecipare, mi farebbe piacere affiancare i miei compagni in questo percorso. Spero in qualche modo che possano fare un grande Europeo".