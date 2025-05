Verso Genoa-Milan: Jovic e Santi Gimenez per una maglia da titolare

Con ogni probabilità, salvo defezioni dell'ultimo minuto, anche contro il Genoa Sergio Conceiçao opterà per il 3-4-3, affidandosi ovviamente ai suoi uomini migliori così da fare una sorta di prova generale in vista della finale di Coppa Italia in programma il prossimo 14 maggio a Roma contro il Bologna.

La formazione con la quale si presenterà il Milan questa sera al Marassi è dunque scontata, anche se l'unico dubbio è legato a chi guiderà l'attacco rossonero. Scrive questa mattina Il Corriere dello Sport che Conceiçao ha sì recuperato Luka Jovic, ma il numero 9 si starebbe giocando una maglia da titolare con Santiago Gimenez, tornato al gol una settimana fa a Venezia dopo oltre due mesi di digiuno.