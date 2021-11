Le pagelle di Ibrahimovic: prima un grande errore, poi prende per mano il Milan. E che record

Un'ora così così, con diversi errori, poi Zlatan Ibrahimovic sale in cattedra e prova a risollevare il Milan contro la Fiorentina con due gol in sette minuti. Malgrado la sconfitta il bomber svedese guadagna il 7 in pagella, per TMW così come per La Gazzetta dello Sport: "Quando la squadra è tramortita la prende per mano e non spreca più niente". Stesso voto dal Corriere dello Sport, sottolineando un dato: è il calciatore più anziano di sempre a realizzare una marcatura multipla in A. Il Corriere della Sera scrive che nel primo tempo sbaglia di tutto e di più, prima della doppietta. Per Tuttosport la prova di Ibra è da 8.

I VOTI DI IBRAHIMOVIC

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 8

MilanNews.it: 7