Le pagelle di Jimenez: il 19enne surclassa il 27enne laterale della Nazionale Dimarco

"Dal suo cross nasce la rete dell’1-0 di Jovic, che indirizza la partita. Surclassa Dimarco nel confronto diretto: mica scontato". Voto 7 ieri sera su TMW per il 19enne laterale rossonero Alex Jimenez. Lo spagnolo è stato tra i protagonisti della vittoria del Diavolo contro l'Inter a San Siro, sfornando un assist al bacio per Jovic. "Non va a chiudere su Dimarco, ma alza la pressione e attacca sia Bastoni sia Mkhitaryan per ostacolare la costruzione. Grande assist per l'1-0, diverse rincorse sulla fascia e notevole sacrificio", scrive La Gazzetta dello Sport confermandogli il voto. "È giovane ma non avverte la pressione di San Siro. Sforna l’assist vincente per l’inzuccata di Jovic. Grande personalità per il 19enne spagnolo", prosegue il Corriere dello Sport scendendo di mezzo punto.

"Subito soffre le incursioni di Dimarco e Mkhitaryan. Ci mette però dinamismo, tampona e serve il cross dello 0-1. Da lì è un crescendo", è l'analisi di Tuttosport che riporta Jimenez sul 7. Proprio come il portale filorossonero MilanNews: "Pulisic, in diverse occasioni, non gli crea lo spazio per correre o gli ruba il pallone. Bravo a tenere Dimarco per tutto il primo tempo e poi disegna il cross perfetto, sul quale Jovic sblocca il derby. Vince il duello con Dimarco e poi con Zalewski, dimostrando ulteriormente personalità e presenza nella gara".

I voti di Alex Jimenez

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

MilanNews: 7