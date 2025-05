Le pagelle di Jovic - Due anni fa i suoi gol sbagliati costavano la coppa a Italiano, gliela rende

"Buoni movimenti, ripulisce più di un pallone venendo incontro per fare sponda, ma l'errore da distanza ravvicinata di inizio match è un macigno nell'economia della partita. Due anni fa i suoi gol sbagliati costavano la coppa a Italiano, gliel'ha restituita". Su TMW abbiamo analizzato così la prova da 5 in pagella di Luka Jovic, che ieri sera nella finale di Coppa contro il Bologna ha fallito un'occasionissima per portare subito in vantaggio il suo Milan. "Su ribattuta di Skorupski non segna da due passi: gol sbagliato. Pesante. Qualche sponda senza però incidere come dovrebbe. Non la finale che si aspettava", rincara la dose La Gazzetta dello Sport confermandogli il voto.

"Gioca lui titolare perché manovra meglio con i compagni, ma il fiuto del gol non si manifesta mai. Neppure quando, a un metro dalla linea di porta, la tira addosso a Skorupski", prosegue il Corriere dello Sport sottolineando lo stesso episodio. "Vince il ballottaggio con Gimenez anche per quella doppietta segnata all’Inter in semifinale. Si impegna nel tentativo di legare il gioco, ma il gol che si divora davanti a Skorupski: da lì era più facile segnare che centrare il portiere del Bologna e visto come va a finire, quello è un errore da bollino rosso", conclude Tuttosport portando l'ex Fiorentina e Real Madrid addirittura al 4,5.

I voti di Luka Jovic

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4,5

MilanNews: 4