Le pagelle di Jovic - Una notte da sogno che vale (quasi) i 60 milioni spesi dal Real Madrid

Pioggia di 8 in pagella per Luka Jovic, eroe a sorpresa del derby di Milano in Coppa Italia con una doppietta. "Ogni volta che sfodera una prestazione del genere, il leitmotiv è: 'Non a caso il Real aveva speso 60 milioni per lui'. E magari restano troppi, però: si è preso il posto da titolare, tra meriti suoi e carenze di altri; si prende il derby, e non solo per i due gol. Prestazione sontuosa", è il giudizio che gli abbiamo riservato su TMW. "L'eroe del derby che non ti aspetti. Preferito ad Abraham, inizia così così, poi fa buone sponde e lavora bene alcuni palloni. Con la sua doppietta stende l'Inter. Gioca con e per la squadra. Prova da applausi", conferma il voto La Gazzetta dello Sport.

È dello stesso avviso anche il Corriere dello Sport: "Killer instinct. Alla prima palla buona fa gol mangiandosi Darmian nel gioco aereo. La mossa a sorpresa di Conceiçao viene premiata. Nella ripresa di giustezza firma la doppietta personale. Uragano Jovic". Il voto si alza ancora su Tuttosport: "In stato di grazia: quando si abbassa, sa far girare la squadra con eleganza. Sul primo gol è abile a difendere il pallone per dare il via all’azione e chiuderla di testa, sul secondo è rapace". Infine, il commento del portale MilanNews: "Fa un lavoro sporco importante, mettendo giù palloni complicati e badando al sodo lasciando gli orpelli in soffitta. Apre e chiude l’azione che porta al gol del vantaggio del Milan dove si fa trovare pronto a inzuccare il cross di Jimenez, anticipando Darmian e non lasciando spazio di reazione a Martinez. In avvio di ripresa, su angolo, è un falco nel prendersi il ribalzo e fare 0-2. Non sbaglia praticamente nulla con la palla al piede, in una delle migliori notti della sua vita".

I voti di Luka Jovic

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8,5

MilanNews: 8