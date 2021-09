Le pagelle di Kessie: il Presidente fa discutere

Pareri molto discordanti sull'esordio in Champions di Frank Kessie, per alcuni autore di una prova maiuscola per altri di una prestazione normale. La Gazzetta dello Sport lo premia tra i migliori in campo scrivendo che mostra il "piglio di sempre" ed è anche "l'unico a non farsi intimorire dai giochi di Salah". Per Tuttosport è addirittura da 7,5 e viene definito "un gigante" ed è anche "l'unico che riesce a non farsi sovrastare dalla forza de dall'impeto degli inglesi". Per il Corriere dello Sport invece "perde la sfida con Henderson, che lo fa soffrire anche sul piano fisico". Per La Stampa "sbaglia troppi palloni in fase di ripartenza" mentre per TMW "il suo tentativo di prendere per mano la squadra è disperato". Infine MilanNews "soffre anche lui il ritmo da Champions degli avversari".

I voti:

TMW: 6

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 7,5

La Stampa: 6

MilanNews.it: 6,5