Le pagelle di Maignan: non ha nulla da fare in porta e si inventa assistman

Non solo grandi parate, Mike Maignan ci ha preso gusto e ieri contro la Sampdoria il suo lancio è stato perfetto ed ha portato al gol di Leao. La Gazzetta dello Sport premia il portiere rossonero con 6,5 in pagella: "La Samp lo ignora e lui sembra quasi soffrire la solitudine perché ha bisogno di essere nel gioco. S'inventa il lancione-gol per Leao, ha l'argento vivo addosso". Mezzo voto in più dal Corriere dello Sport: "Il voto è tutto per l’assist a Leao. Era da 2006 (Milan-Ascoli) che un portiere rossonero (Dida) non offriva un passaggio-gol".

6,5 invece il voto che troviamo su Tuttosport: "Non avendo nulla o quasi da fare in porta, si inventa assistman". Stesso voto dal Corriere della Sera: "Pure assistman. Il suo lancione per Leao incanala la domenica. Come dice il tormenone di Sanremo: con le mani, con i piedi". 7 invece il voto che troviamo nelle pagelle targate TMW: "Si chiude una porta, si apre un portone. Mai detto fu più azzeccato per i pali del Milan. Un canguro tra i pali con piedi da regista: un assist stratosferico a referto con un lancio di sessanta metri in stile Super Bowl, visto che è tema d'attualità".

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Milannews: 6,5