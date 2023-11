Le pagelle di Pioli: lasciamo stare la sfortuna. Milan deludente e sconfitta netta

Il 3-1 del Borussia Dortmund in casa del Milan suona come un allarme rosso per i rossoneri. Nel match di Champions la squadra di Stefano Pioli non si è espressa sui suoi livelli e per questo il tecnico è da 5 per La Gazzetta dello Sport: "Il Diavolo prima non trova la strada per la porta, ritmi spesso bassi, poi si sfalda. Contrappasso: ora deve tifare per i suoi avversari di ieri". Stesso voto per il Corriere dello Sport: "Doveva essere la notte della svolta, lo è stato in negativo. Milan ancora una volta deludente. Qualificazione compromessa". Ancora più severo Tuttosport che lo boccia in modo netto con un 4,5: "Andamento sfortunato, ma l'ennesimo infortunio, i buchi nella fase difensiva e la manovra lenta non giocano in suo favore. E la qualificazione ora è una chimera".

Il Corriere della Sera torna a dargli 5, ma le motivazioni forse sono anche più pesanti: "Lasciamo stare la sfortuna, please: alla fine la sconfitta è netta, ora la Champions è appesa ad un filo sottile. Una sola certezza: a Newcastle, per provarci sul serio, servirà un altro Milan". Pesante pure il 5 di MilanNews: "Il destino della Champions League non è, solo, nelle mani dei rossoneri. La partita si mette male con il rigore sbagliato da Giroud, ma la cosa che preoccupa è che il Milan ha perso contro una squadra che si è chiusa e ha colpito, senza troppa fatica, quando ha affondato. L’infortunio di Thiaw si aggiunge alla lunga lista di problemi muscolari accaduti sotto la sua gestione, riducendo all’osso il reparto dei centrali". Infine è da 5,5 per TMW: "Si ritrova a giocare una gara fondamentale di Champions senza Leao e come se non bastasse perde un altro centrale di difesa. Tutto quello che deve andar male va male, a partire dal rigore calciato da Giroud. Peccato perché l'approccio almeno fino all'1-1 era buono, poi c'è il crollo mentale. La Champions è quasi compromessa".

I voti

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4,5

Corriere della Sera: 5

MilanNews: 5