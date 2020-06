Le pagelle di Rebic - Fa reparto da solo: chilometri e gol per trascinare il Milan

Ante Rebic non sbaglia più un colpo. L'attaccante croato sembra aver bevuto la pozione magica di Asterix: al di là dell'ottava rete in 10 partite disputate nell'anno solare in campionato, l'ex Fiorentina stupisce per la capacità di reggere da solo il reparto offensivo. "Unico finalizzatore, nonostante sia spesso isolato", sottolinea Il Corriere dello Sport, mentre gli altri quotidiani e TMW rimarcano i chilometri percorsi e la grande propensione al sacrificio. In attesa di Ibrahimovic, Stefano Pioli si gode un Rebic mai così in forma e decisivo: un'arma importantissima per chiudere al meglio la stagione

Tuttomercatoweb.com 7

La Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 7,5

Tuttosport 7

MilanNews.it 7