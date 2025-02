Le pagelle di Santiago Gimenez: è un predestinato

Gol pesantissimo e una prestazione più che positiva: "È un predestinato. Tocca pochi palloni ma quelli importanti li tramuta in gol. Segna la prima rete a San Siro, la seconda in Serie A in appena due presenze nel campionato italiano", questo il giudizio del Corriere dello Sport. Dello stesso giudizio La Gazzetta dello Sport (7): "Segna in fuorigioco e serve un grande assist a Musah in un primo tempo così così. Suo il gol della vittoria, il secondo in rossonero".

"Dopo 33 minuti a fari spenti trova lo spiraglio giusto per andare in rete, ma la sua posizione è di fuorigioco. Prova a vestirsi da assistman per Musah, ma l'americano sotto porta non è bravo come lui, che alla fine imbeccato da Leao si mette i panni da bomber e leva il Milan d'impaccio", si legge invece su Tuttosport.

Il nuovo attaccante rossonero è il migliore in campo anche per MilanNews: "Segna il suo primo gol a San Siro da rapace, sull’assist di Leao. Spesso predica nel deserto, poi quando segna il gol nel primo tempo, lo fa in fuorigioco. Apre la porta a Musah, ma l’americano la spara al primo verde. Poi è importante la sua presenza e, alla fine, segna il gol vittoria. È l’uomo che costruisce il maggior numero di occasioni pulite del Milan".

Le pagelle di Santiago Gimenez

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

La Repubblica: 7

Corriere della Sera: 6,5

Milan News: 7