Le pagelle di Suso - Si prospetta un'altra settimana d'inferno

"Chi critica Suso, critica me", aveva detto Stefano Pioli alla vigilia. "Ma come si fa a non criticare la prova di Roma?", si chiede La Gazzetta dello Sport. Voti impietosi, giudizi durissimi per lo spagnolo. Il Corriere dello Sport parla di "un giocatore sperduto", "chi l'ha visto?", è l'interrogativo de Il Corriere della Sera che spiega che per lui "sarà un'altra settimana d'inferno, sui social e non solo". Difatti, su queste colonne, il giudizio apparso ieri è chiaro: "impalpabile, evanescente".

I voti

Tuttomercatoweb.com 5

Gazzetta dello Sport 4

Corriere dello Sport 4.5

Tuttosport 4.5

Corriere della Sera 5

MilanNews 4.5