Le pagelle di Theo: abituato a Leao con Mbappé si sente a casa, giocatore di prima classe

© foto di Insidefoto/Image Sport

Prima da titolare in questo Mondiale e altra pioggia di voti positivi per Theo Hernandez. A partire da noi di TMW, voto 6,5: "Abituato a Leao, con Mbappé si sente a casa, in versione extralusso. Il vantaggio francese è un'azione in puro stile rossonero: a Pioli brilleranno gli occhi". Stesso voto da parte de La Gazzetta dello Sport: "Giudizioso, bravo ragazzo, attento... anche troppo. quando si permette di usare le marce alte, mette in porta Mbappé. Giocatore di prima classe". Si accoda Tuttosport: "Sempre pronto a sgroppare sulla fascia, entra nel gol del vantaggio di Mbappé. Nelle diagonali a volte soffre, ma il suo apporto è fondamentale in difesa".

I VOTI DI THEO HERNANDEZ

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: