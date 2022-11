Le pagelle di Theo: è un oggetto volante non identificato

MilanNews.it

"Manda in tilt il Salisburgo" è questa una delle frasi ricorrenti usate dalla stampa italiana per raccontare la prestazione di Theo Hernandez ieri con la maglia del Milan. "Torna ad essere il martello indiavolato che tutti conosciamo a sinistra" scrive TMW nel motivare il 7 in pagella, mentre per La Gazzetta dello Sport il francese vale addirittura 8 con l'etichetta di "Oggetto volante non identificato". "Spinge in modo ossessivo" commenta il Corriere dello Sport. In una parola: devastante.

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5