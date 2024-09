Le pagelle di Theo Hernandez: torna la versione migliore, per lui gol e assist

Dopo un inizio complicato sul piano sia comportamentale che del rendimento, Theo Hernandez è tornato il solito treno che non lascia scampo a nessuno sulla corsia di sinistra. Il francese è stato tra i protagonisti assoluti del netto 3-0 rifilato al Lecce, ispirando il vantaggio di Morata per poi vestire i panni del risolutore sfruttando il passaggio di Leao.

Per molti quotidiani, è stato il migliore in campo tra i rossoneri. Abbondano infatti i 7,5, tra cui quello de La Gazzetta dello Sport: "Raggiunge Maldini in vetta alla classifica dei difensori-bomber rossoneri. Aggiunge un assist e attacca come nei giorni d’oro: il Theo spento di Parma è un ricordo". TMW è dello stesso avviso: "Il Theo dei tempi migliori, almeno a tratti. Parte lento, poi il suo diesel si riscalda e aumenta i giri all'improvviso: prima con l'assist perfetto per la rete di Morata, poi con l'accelerata e la sassata che portano all'immediato raddoppio".

Leggermente più 'severi' Tuttosport e il Corriere della Sera. Di seguito il giudizio del quotidiano di Torino: " Dal suo mancino parte la parabola per la testa di Morata, sempre il suo mancino apre da sotto in su la difesa del Lecce sul raddoppio".

Le pagelle di Theo Hernandez

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Il Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Il Corriere della Sera: 7

La Repubblica: 7,5