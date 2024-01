Le pagelle di Tuttosport: bel debutto di Gabbia, Adli nel vivo

Ottima prestazione del Milan, ieri sera contro la Roma una vittoria grazie a una bella prova di squadra. La conseguenza sono dei voti eccellenti in pagella quasi per tutti. Tuttosport ha dato delle ottime valutazioni ai rossoneri, a partire da Yacine Adli (7): "Si regala la prima rete con il Milan e una prestazione nel vivo del gioco".

Lo stesso voto lo meritano gli altri due goleador. Da una parte Olivier Giroud ("Non ha palloni per rendersi pericoloso alla conclusione, apre però spazi e tiene impegnati i marcatori giallorossi. Quando arriva l'occasione giusta, pone l'undicesimo timbro stagionale, cui aggiunge il tacco con cui manda Theo alla conclusione vincente"); dall'altra Theo Hernandez ("Torna sulla fascia e appare timido, quasi confuso. Occorre aspettare la mezz'ora perché si accenda, ed è subito traversa. Nella ripresa offre un 3-1 da antologia"). Davvero buona anche la prestazione di Matteo Gabbia, al suo ritorno da titolare in campionato (7): "Debutto in campionato, dopo quello in Coppa Italia. A suo agio nella linea a quattro e nel confronto con Lukaku, spreca di testa la palla del 2-0".

Unica piccola insufficienza per Rafael Leao (5.5): "Primo tempo di indolenza. Da ricordare il cross per la testa di Pulisic, fuori di poco. Prova a cambiare registro nel secondo tempo, con pochi risultati apprezzabili".