Le probabili formazioni di Italia-Svizzera: dubbio a destra Toloi-Di Lorenzo per Mancini

Una vittoria per regalarsi gli ottavi di finale. L'Italia scende in campo questa sera all’Olimpico di Roma contro la Svizzera nel secondo turno della fase a gironi di Euro2020. Una partita importante per gli azzurri di Roberto Mancini che all’esordio hanno superato nettamente la Turchia. In caso di vittoria, la nazionale può festeggiare il passaggio del turno con una giornata di anticipo. Attenzione però agli elvetici di Vladimir Petkovic che, oltre ad essere una squadra con qualità, ha pareggiato all’esordio contro il Galles. Prosegue il momento d’oro di Chiellini e compagni che hanno aggiunto un successo all’ottima serie positiva avvicinandosi sempre di più al record di 30 partite senza subire un ko che appartiene alla nazionale di Vincenzo Pozzo.

COME ARRIVA L'ITALIA - Squadra che vince non si cambia. O almeno viene ritoccata il meno possibile. Sarà solo una novità quella che il commissario tecnico Roberto Mancini metterà in campo questa sera a Roma. Con l’assenza di Florenzi, la corsia di destra sarà percorsa probabilmente da Toloi - in vantaggio su Di Lorenzo - che con Bonucci, Chiellini e Spinazzola completerà il pacchetto arretrato a protezione della porta di Donnarumma. In cabina di regia ci saranno Jorginho con Barella e Locatelli mezzali mentre il tridente d'attacco sarà composto ancora da Berardi, Immobile e Insigne.

COME ARRIVA LA SVIZZERA - Un dubbio solo per Vladimir Petkovic che, anche lui, dovrebbe optare per dare continuità a gran parte della squadra che ha pareggiato contro il Galles. In porta dovrebbe esserci Sommer. Il portiere elvetico è in attesa di diventare papà e nel caso in cui la sua compagna dovesse partorire dovrebbe usufruire di un giorno di permesso e Mvogo difenderà i pali biancorossi. In difesa invece ci sarà una linea a tre con Elvedi, Schar e Akanji mentre in mezzo al campo spazio a Xhaka e Freuler. Sulla corsia di destra si giocano una maglia da titolare Mbabu e Widmer mentre a sinistra agirà Ricardo Rodriguez con in attacco possibile coppia formata da Embolo e Seferovic supportata da Shaqiri.