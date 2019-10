All’Olimpico è il Milan a dover rincorrere la Roma nel computo delle vittorie nelle ultime 11 sfide: 3 a 2 per i giallorossi; 6 invece le gare chiuse senza vincitori né vinti. Più di recente, nelle ultime 6 trasferte romane in campionato non si sono mai registrati più di 2 gol complessivi tra le due squadre: 2 vittorie dei capitolini, 3 pareggi e 1 successo rossonero nel parziale.