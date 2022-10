Le stats di Marciniak: due gare in questa Champions con 9 gialli e un rosso

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ad arbitrare il match tra Dinamo Zagabria e Milan, valido per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League e in programma martedì alle 21 in Croazia, sarà Szymon Marciniak. In questa Champions League, il fischietto ha polacco ha diretto due gare (Atletico Madrid 2-1 Club Bruges e Barcellona 3-3 Inter) estrando 9 cartellini gialli in totale e un cartellino rosso.