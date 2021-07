Le ultime di formazione sull'Inghilterra: ancora Saka dal 1'. Foden è a rischio

Le condizioni precarie di Foden portano a pensare che Southgate riproporrà l'undici visto contro la Danimarca per la finale di stasera contro l'Italia di Mancini. Sarà più di Sancho per una maglia nel tridente dietro a Kane, allora, con Mount trequartista e Sterling sull'out mancino a completare la batteria di frecce inglesi per abbattere la muraglia azzurra. A centrocampo ancora gli equilibratori inglesi, Phillips e Rice, favoriti su Henderson che sarà pronto così a dar man forte a gara in corso. L'alternativa, al momento decisamente indietro, è vedere il capitano del Liverpool dal 1' e Mount in panchina in un 4-3-3 anziché il 4-2-3-1. Difesa confermatissima: Walker e Shaw terzini, Maguire e Stones come pacchetto difensivo centrale davanti a Pickford.