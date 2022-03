Leao, 6 gol e 3 assist nelle 11 partite disputate fin qui nel 2022

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Rafael Leao è sicuramente l’uomo in più del Milan in questo inizio di 2022. Nelle 11 partite fin qui disputate dai rossoneri nel nuovo anno, il portoghese ha segnato 6 gol (in 6 partite diverse) e fornito 3 assist vincenti ai compagni di squadra. Leao potrebbe essere l’arma giusta per scardinare la difesa del Napoli, che risulta essere – fino a questo momento – la meno battuta di tutto il campionato.