Leao a DAZN: "Tra poco tornerò al 100%. Quest'anno grande gruppo, allenatore e direttore"

Nel pre-gara di Roma-Milan, big match che andrà a concludere questa sera la domenica di Serie A Enilive, il numero 10 rossonero Rafael Leao è intervenuto ai microfoni di DAZN. Le sue parole.

Ti piace giocare anche se con un piccolo fastidio?

"È una sfida mentale. Ho cambiato dei metodi e sono in una posizione diversa in campo. Questa sfida mi aiuata a crescere come giocatore, a leggere le giocate. Sono stato più decisivo anche per l'infortunio: lo stiamo gestendo bene, lo staff e tutti stanno lavorando molto bene: tra poco tornerò al 100%"

Pensate al rischio di lasciar scappare l'Inter?

"Noi facciamo la nostra strada, so che c'è molta gente fuori che parla e non ci crede: quest'anno c'è un grande gruppo, un grande allenatore e un grande direttore. Si vede dalla classifica che abbiamo cambiato tante cose. Noi dobbiamo guardare noi stessi e oggi è una bella sfida per far vedere quelli che siamo"