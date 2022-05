Leao a SportMediaset: "Quest'anno è cambiato tutto e mi sento un altro giocatore"

MilanNews.it

Intervistato dai colleghi di Sport Mediaset, Rafael Leao ha commentato lo scudetto vinto dal Milan al termine del match di ieri contro il Sassuolo. Leao ha detto: “Faccio sempre il massimo per aiutare la mia squadra, ma la cosa più importante è vincere. Quest’anno è cambiato tutto, mi sento un altro giocatore con più fiducia e più responsabilità di fare la differenza. Sono molto contento. Cosa è scattato in me? Sono un altro giocatore come ho già detto perché sento la fiducia della squadra e dei tifosi. La cosa più importante era raggiunge l’obiettivo dello scudetto, anche se non facevo un gol o un assist.