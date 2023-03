Leao depresso? Pioli: "Non ci interessa quello che dicono fuori da Milanello"

MilanNews.it

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Udinese, rispondendo anche ad una domanda sullo stato di forma di Rafael Leao: "Non ci interessa quello che dicono fuori da Milanello. A Leao consiglio di stare vicino a chi gli vuole bene, come succede qui a Milanello. Non è depresso, ma è determinato. Da lui ci si aspetta il gol, ma anche quando non fa gol fa giocate importanti per la squadra".