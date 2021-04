Rafael Leao, oltre ad essere l'attaccante più impiegato della stagione rossonera, 2.257 complessivi, ha giocato per ben dieci volte come centravanti titolare in campionato, solo sei in meno rispetto a Zlatan Ibrahimovic. Il dato è piuttosto significativo, considerando che in queste dieci gare, il portoghese ha realizzato soltanto quattro gol.