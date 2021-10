Leao: "Dovevamo giocare come una finale, ma non è stato così".

Rafael Leao, attaccante rossonero, è intervenuto ai microfoni di Milan TV al termine di Milan-Porto: “Non abbiamo creato tante occasioni da gol, il Porto ha meritato di vincere. Qualificazione? Dovevamo giocare come una finale, ma non è stato così. Ora mancano tre partite e dovremo fare per forza bene”.

Che differenze ci sono fra Serie A ed Europa?

“Chiaro che la Champions è molto diversa dalla Serie A, giochiamo contro i migliori d’Europa. Queste partite qui ci serviranno per crescere. Oggi abbiamo perso dobbiamo fare diversamente dalla prossima”.