"Leao è il problema del Milan" dicono, ma i numeri dimostrano tutt'altro

vedi letture

Troppo spesso Rafael Leao viene preso di mira dalla critica, visto che dal numero 10 del Milan ci si aspetta sempre qualcosa di più, anche perché i mezzi di cui dispone il portoghese glielo permetterebbero.

Quando questo non succede è un attimo che si finisce a puntare il dito contro Leao, che anche quando non sembra essere decisivo, alla fine lo è. Si è addirittura arrivato a dire che il portoghese sia il "problema del Milan", ma i numeri, i dati, dimostrano tutt'altro e giocano inevitabilmente a favore della stella rossonera.

Rafael Leao è infatti l'unico giocatore di Serie A ad aver realizzato almeno 15 gol e servito almeno 15 assist nelle ultime due stagioni in tutte le competizioni, ottenendo un primato piuttosto particolare tra i giocatori del campionato italiano, visto che in questo frangente di tempo nessuno ha contribuito a più gol di lui (16G+15A per un totale di 31).

Non solo, a concludere questo quadro un altro dato importante. In questo inizio di stagione nessun giocatore ha servito più assist di Leao in Serie A (3, come quelli di Neres, Lazovic e Nuno Tavares).