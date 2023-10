Leao e l'esultanza insieme a Cristiano Ronaldo: il video social

vedi letture

Il Portogallo di Rafa Leao ha vinto e convinto per 3-2 nell'impegno di ieri sera contro la Slovacchia, partita risultata fondamentale per il percorso dei portoghesi verso le qualificazioni al prossimo campionato europeo. In occasione della prima rete di Cristiano Ronaldo, su un calcio di rigore procurato dal numero dieci milanista, l'ex attaccante di Real Madrid e Juve ha celebrato il gol con l'iconica esultanza, accompagnata questa volta dal bellissimo abbraccio di Leao: lo stesso Rafa ha postato foto e video sulle sue storie Instagram.