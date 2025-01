Leao festeggia sotto il post del Milan: "Noi non loro"

Tra i migliori in campo della splendida vittoria di Riyad contro l'Inter che ha consegnato al Milan la sua ottava Supercoppa Italiana, c'è stato ovviamente anche Rafael Leao, entrato al 50° non al meglio della sua condizione e fermo dal 22 dicembre. Il portoghese è entrato in tutti e tre i gol rossoneri, risultando decisivo per la rimonta della formazione di Conceicao.

Leao ha poi postato una foto dei suoi festeggiamenti negli spogliatoi con la Supercoppa. Immagine che è stata ripresa anche dal canale Instagram ufficiale del Milan, sotto cui il numero 10 ha risposto in inglese: "Us neva them". La traduzione significa: "Noi, non loro".