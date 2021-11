Leao il dribblomane: il portoghese compie 7,10 dribbling a partita

Tra i giocatori che stanno maggiormente stupendo in questo avvio di campionato non si può non citare Rafael Leao: l'attaccante portoghese, in particolare, si sta affermando come un funambolo offensivo. Tra le statistiche del lusitano che si possono segnalare in particolare si può evidenziare un dato: Leao compie 7,10 diìribbling a partita, uno ogni 9 minuti e 30 secondi con una percentuale del 68% di successo.