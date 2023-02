Leao, il problema è il contratto? De Grandis: "Un allenatore deve gestire anche eventuali atteggiamenti discutibili"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano De Grandis è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 e ha parlato così di Rafa Leao, reduce dalla seconda panchina consecutiva e su cui si accumulano le voci di un possibile problema a livello contrattuale: "Mettiamo caso che ci sia il problema del contratto per Leao. Se non lo firma va venduto. E se lo devi vendere, devi proporre la merce: se lo metti in panchina può solo svalutarsi. La strategia di Pioli nei confronti di Leao è irragionevole. Io non so se abbia degli atteggiamenti discutibili ma un allenatore deve gestirli e deve sfruttare le sue frecce per ciò che ha bisogno. Necessario mediare sui discorsi disciplinari".