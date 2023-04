Leao, il rinnovo pesa? Donadoni: "Quando vai in campo, certi aspetti restano fuori"

MilanNews.it

Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan ed ex allenatore del Napoli, ha parlato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport questa mattina, parlando così di Rafael Leao e della possibilità che sia influenzato in campo dalla questione rinnovo: "Quando vai in campo, certi aspetti restano fuori. E da quello che leggo non mi sembra che il Milan non stia provando ad arrivare a un accordo per il rinnovo..."