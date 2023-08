Leao: "La fascia da capitano un’emozione che aspettavo da tanto. Quando ho visto Theo uscire..."

Rafael Leao, intervistato dopo l'amichevole contro il Barcellona a Las Vegas, ha raccontato le sue emozioni per aver indossato per la prima volta la fascia da capitano del Milan: "La fascia da capitano un’emozione che aspettavo da tanto. Quando ho visto Theo uscire, gli ho detto ‘dammela, così la metto’. Vorrei farlo anche in partite importanti” le parole dell'attaccante portoghese riportate su Twitter da Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport.