Leao: "Noi facciamo la nostra strada: so che molta gente fuori parla e non ci crede"

Nel pre-gara di Roma-Milan, big match che andrà a concludere questa sera la domenica di Serie A Enilive, il numero 10 rossonero Rafael Leao è intervenuto ai microfoni di DAZN. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Pensate al rischio di lasciar scappare l'Inter?

"Noi facciamo la nostra strada, so che c'è molta gente fuori che parla e non ci crede: quest'anno c'è un grande gruppo, un grande allenatore e un grande direttore. Si vede dalla classifica che abbiamo cambiato tante cose. Noi dobbiamo guardare noi stessi e oggi è una bella sfida per far vedere quelli che siamo"

Di seguito le formazioni ufficiali di Roma-Milan, sfida valida per la 22esima giornata del campionato di Serie A Enilive.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Gilardi; Celik, Kone, Cristante, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. A disposizione: Vasquez, Gollini, Pellegrini, El Aynaoui, Ferguson, Tsimikas, Venturino, Ziolkowski, Pisilli, Lulli, Vaz. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci,Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupinan, Loftus-Cheek, Fullkrug, Pulisic, Fofana, Athekame, Odogu, Jashari, Pavlovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.