Leao, pochi gol ma... tante occasioni: è il giocatore che ne ha create di più in Serie A

Rafa Leao quest'anno è sicuramente meno profilico delle scorse stagioni: solo 3 i gol del numero 10 rossonero da agosto ad oggi in Serie A. Il portoghese, però, non ha mai smesso di essere pericoloso: secondo i dati di Who Scored, Leao è infatti il calciatore che ha creato più occasioni da gol nel nostro campionato. Ben 11, come riportato da Sky nel post dedicato su Instagram: