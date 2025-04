Leao racconta: "Qui è sempre strano. Quando siamo entrati nel secondo tempo, i tifosi hanno fatto un po' di casino. Mando un pensiero a Maignan"

Rafael Leao, attaccante del Milan, si è così espresso a SkySport al termine di Udinese-Milan:

Hai sempre e sognolo segnato in trasferta in campionato...

"È da tanto che non segno a San Siro, ma non entro in campo con quella ossessione. Sono contento per la squadra per oggi. Mando un pensiero a Maignan. Qui è sempre strano. Quando siamo entrari nel secondo tempo, i tifosi hanno fatto un po' di casino. Questa vittoria è per lui".