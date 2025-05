Leao rivela: "Dormo tanto. Quando sono da solo cerco di riposare al massimo e di mettere in ordine le mie idee"

Rafael Leao ha rilasciato una lunga intervista ad Icon Magazine nella quale ha parlato di diversi temi.

Su cosa gli piace fare nel tempo libero: "Stare a casa e riposare. Io dormo tanto. La vita di un calciatore non è così facile come può sembrare. Pare che possiamo fare e comprare tutto però il riposo e stare con la propria famiglia sono la cosa più importante. Non ci sono soldi che possono comprarli. Quindi, terminato l’allenamento, sto a casa con la mia famiglia, con i miei bambini. Quando sono da solo cerco di riposare al massimo e di mettere in ordine le mie idee sulle prossime cose che voglio realizzare".

Sull'essere padre: "Ho imparato il valore del tempo, ad approfittare di ogni momento con i miei figli. Quando sono triste, appena arrivo a casa e li vedo mi dimentico di tutte le difficoltà perché loro sono la mia forza. Il loro sorriso mi dà energia. Possono esserci problemi e problemi però loro mi danno lo stimolo per attraversare ogni cosa. Sono due bambini bellissimi. Spero di poter dar loro uno splendido futuro",

Sul suo rapporto con Milano: "Ci sono solo cose positive a Milano. Ci sono tanti milanisti, si mangia bene, il clima è simile a quello del Portogallo. La mia famiglia si sente a casa qui. Se mi manca il mio paese? Ovviamente sì, c’è parte della mia famiglia in Portogallo, i miei figli sono nati là, sarà sempre un pezzo di cuore. Però l’Italia mi ha dato tanto, fa parte della mia crescita: la porterò per sempre dentro di me".