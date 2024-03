Leao sempre più decisivo: è il calciatore che ha creato più occasioni per i compagni in Serie A

vedi letture

Rafael Leao è il fulcro del gioco del Milan, la stella della formazione di Stefano Pioli, e non è un caso che quando manca la sua assenza sulla fascia sinistra si fa sentire. Nonostante sia stato spesso inondato dalle critiche nel corso di questa stagione, anche ingiustamente, il 10 portoghese ha preferito rispondere a ciascuna di queste sul campo collezionando numeri da top player.

Ciò che più salta all'occhio sono non solo i 9 gol e gli 11 assist collezionati fino a questo momento della stagione, ma il fatto che in Serie A Leao è il calciatore che ha creto più chiare occasioni da rete per i compagni. Come spesso ribadito anche dallo stesso Stefano Pioli, il portoghese ha imparato a mettersi al servizio dei suoi compagni, ed i dati Opta non possono fare altro che confermarlo.

Stando al noto portale di statistiche, infatti, sono fino a questo momento 13 le volte in cui Leao ha messo Giroud e soci nelle condizioni di poter andare a rete, numeri che lo confermano il 10 rossonero come uno dei giocatori più decisivi ed incisivi di questa Serie A.