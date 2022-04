MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nel post partita di Milan-Genoa, Rafael Leao, decisivo con il gol che ha aperto le danze a inizio del primo tempo, ha postato la foto della sua esultanza della sua esultanza su Instagram. Ad accompagnare lo scatto, dolci parole per i suoi compagni: "Per la mia famiglia, per la mia squadra", accompagnato dai colori rossoneri.