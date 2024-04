Leao sulla gabbia di De Rossi: "Per me è una sfida. Domani sarà un'altra partita"

Amiche e amici di MilanNews.it, buonasera dallo Stadio Olimpico dove, tra pochi minuti, dalla sal conferenze prenderanno la parola Stefano Pioli e Rafael Leao, uno accanto all'altro, nella consueta conferenza stampa pre partita. Domani si gioca Roma-Milan, quarto di finale di ritorno di Europa League, in cui i rossoneri dovranno ribaltare il gol di svantaggio maturato all'andata. Le parole di Rafael Leao in conferenza stampa.

Sulle sensazioni dopo l'andata: "Sono rimasto deluso, perché potevo fare di più, non perché non ci ho provato. Poi ci sono partite che ci sei e non ci sei, così si cresce".

Su cosa è mancato all'andata: "Sono stati dei dettagli, loro sono stati più forti nei dettagli. Domani sarà un'altra partita. Dovremo fare meno errori".

Sulla gabbia Celik-El Shaarawy: "È una sfida per me. Io dovrò trovare un modo per passare coi miei compagni. Secondo me sarà un'altra partita. Poi non è solo un fatto individuale: quando la squadra sta bene, il mio talento e tutte le mie qualità arrivano".