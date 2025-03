Leao testimonial contro il razzismo per la federazione portoghese

Nella giornata di oggi si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Discriminazione Razziale, per la quale anche il Milan ha voluto sottolineare il suo impegno: leggi il comunicato.

Il mondo del calcio e delle federazioni internazionali è sempre stato molto attento e recettivo sul tema. La federazione calcistica portoghese nella giornata di oggi ha pubblicato un video con alcuni dei calciatori più rappresentativi delle selezioni femminili e maschili protagonisti che fanno il gesto della "X" con le braccia. Tra i testimonial figura anche il milanista Rafael Leao. Il Portogallo ha organizzato una serie di iniziative anche per domenica, prima della gara di ritorno dei quarti di Nations League contro la Danimarca.