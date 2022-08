Lecce, Colombo: "Mi piace pensare che il gol di oggi sia un regalo per il Milan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Lorenzo Colombo, attaccante di proprietà del Milan in prestito al Lecce, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match pareggiato contro il Napoli soffermandosi sul gol segnato ai partenopei: "Mi piace pensare che il gol di oggi sia un regalo per il Milan. Voglio arrivare lontano, ma a piccoli step. Oggi era un'opportunità di crescita, come lo è quest'anno e come lo saranno i prossimi. Poi quello che deve arrivare, arriverà".