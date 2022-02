Lega Serie A, fumata nera ma Bonomi resta in corsa. ADL l'unico a votarlo nell'assemblea di ieri

Fumata nera in Lega Serie A, ma Carlo Bonomi resta in corsa per lo scranno di presidente. È quanto scrive il Corriere della Sera, che fa il punto sull'assemblea di ieri: diciannove schede bianche e un solo voto per l'attuale numero uno di Confidustria. Una votazione, come del resto ha spiegato Marotta, arrivata proprio con l'obiettivo di non bruciare il nome di Bonomi. Tanto che l'unica scheda col suo nome, secondo il quotidiano di via Solferino, sarebbe di De Laurentiis, nel tentativo di screditare un candidato a lui non gradito.

I prossimi passi. Ora, la Lega Serie A punta alla prossima riunione del 23, quando basteranno undici voti per arrivare alla fumata bianca. Nel frattempo, nella giornata di oggi si celebrerà il consiglio federale che porterà alla nomina di un commissario ad acta che lavorerà con i presidenti per adeguare lo statuto ai nuovi principi della FIGC. Il termine, ricordiamo, è scaduto nella giornata di ieri.