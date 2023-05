Leonardo: "Maldini decisivo nella rinascita del Milan. Non so come sarebbero andate le cose negli ultimi anni se non ci fosse stato lui"

MilanNews.it

Leonardo, ex giocatore, dirigente e allenatore rossonero, è stato intervistato da Sky e sul lavoro di Paolo Maldini nel Milan ha dichiarato: "Paolo è un'istituzione al Milan. Non so come sarebbero andate le cose negli ultimi anni se non ci fosse stato lui. Maldini è un vincente, è stato un pezzo centrale della rinascita rossonera.

Non possiamo dimenticare com'era il Milan prima dell'arrivo di Elliott e di Maldini. Sapevo che Paolo poteva essere la chiave giusta del rilancio del Milan. Non è stato facile perchè c'erano tanti paletti, ma l'anno scorso il Milan ha vinto lo scudetto, quest'anno è arrivato in semfinale di Champions e tanti giocatori ora un valore enorme".