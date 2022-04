Lewandowski resta al Bayern? Il presidente: "Segnaleremo quando ci sarà qualcosa"

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Robert Lewandowski resta al Bayern o saluterà i bavaresi al termine della stagione? Herbert Hainer, presidente del club tedesco, intervistato da Sport Bild non vuole fare commenti sul futuro del polacco: "Per prima cosa voglio far notare che Robert ha un contratto con noi fino al 2023 e noi lo apprezziamo molto. Garantisce al club tantissimi gol, i nostri dirigenti sono in contatto con lui. Non appena ci sarà qualcosa da segnalare, lo faremo".